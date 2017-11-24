За тираспольский «Шериф» болели и в столичных пабах

За тираспольский «Шериф» болели и в столичных пабах

За тираспольский «Шериф» болели вчера и в столичных пабах. Футбольные фанаты с интересом следили за поединком с чешским «Злином».