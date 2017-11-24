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09:57 (мск), источник: Publika.md

За тираспольский «Шериф» болели и в столичных пабах

За тираспольский «Шериф» болели вчера и в столичных пабах. Футбольные фанаты с интересом следили за поединком с чешским «Злином».

Источник: Publika.md

Болельщики остались довольны матчем, особенно результатом.

«Неплохой матч. Пришли поддержать “Шериф”».

Некоторым игра не понравилась.

7 декабря «Шериф» сыграет в гостях против «Копенгагена».

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