За тираспольский «Шериф» болели и в столичных пабах
За тираспольский «Шериф» болели вчера и в столичных пабах. Футбольные фанаты с интересом следили за поединком с чешским «Злином».
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За тираспольский «Шериф» болели вчера и в столичных пабах. Футбольные фанаты с интересом следили за поединком с чешским «Злином».
Болельщики остались довольны матчем, особенно результатом.
«Неплохой матч. Пришли поддержать “Шериф”».
Некоторым игра не понравилась.
7 декабря «Шериф» сыграет в гостях против «Копенгагена».