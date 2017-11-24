В Петербурге усилится ветер и температура снова станет плюсовой

Источник: Reuters

МЧС предупреждают о значительном усиление ветра в пятницу, 24 ноября. В ведомстве призывают автовладельцев не ставить машины под деревьями, а пешеходов обходить стороной рекламные щиты и незакрепленные конструкции.

Утром будет довольно морозно -2. Возможен мокрый снег. На дорогах гололедица.