В Петербурге усилится ветер и температура снова станет плюсовой
МЧС призывает горожан не ставить автомобили под деревьями и незакрепленными металлоконструкциями.
МЧС призывает горожан не ставить автомобили под деревьями и незакрепленными металлоконструкциями.
МЧС предупреждают о значительном усиление ветра в пятницу, 24 ноября. В ведомстве призывают автовладельцев не ставить машины под деревьями, а пешеходов обходить стороной рекламные щиты и незакрепленные конструкции.
Утром будет довольно морозно -2. Возможен мокрый снег. На дорогах гололедица.
Однако днём температура снова поднимется до плюсовой, будет +2. Выходные также будут пасмурными и довольно теплыми, столбик термометра поднимется до +3 градусов.