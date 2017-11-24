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09:55 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге усилится ветер и температура снова станет плюсовой

МЧС призывает горожан не ставить автомобили под деревьями и незакрепленными металлоконструкциями.

Источник: Reuters

МЧС предупреждают о значительном усиление ветра в пятницу, 24 ноября. В ведомстве призывают автовладельцев не ставить машины под деревьями, а пешеходов обходить стороной рекламные щиты и незакрепленные конструкции.

Утром будет довольно морозно -2. Возможен мокрый снег. На дорогах гололедица.

Однако днём температура снова поднимется до плюсовой, будет +2. Выходные также будут пасмурными и довольно теплыми, столбик термометра поднимется до +3 градусов.

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