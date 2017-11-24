В Волгограде продолжают проверять маршрутки
В Волгограде продолжается работа по контролю за перевозкой пассажиров.
В Волгограде продолжается работа по контролю за перевозкой пассажиров.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В частности, за три дня рейда полицейские выявили 76 нарушений при перевозке пассажиров, 26 из них были связаны с эксплуатацией технически неисправных транспортных средств.
В четверг, 24 ноября, аналогичный рейд прошел в Советском и Тракторозаводском районах. Полицейские выявили 25 нарушений, среди которых перевозка пассажиров сверх нормативного количества, отсутствие ремней безопасности, неисправные запасные выходы, увеличение или сокращение числа сидений, неисправные тормозные и рулевые системы. За время рейда была прекращена работа на маршруте пяти транспортных средств — они помещены на штрафстоянку.