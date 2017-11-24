В Волгограде продолжают проверять маршрутки

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, в ходе рейдовых мероприятий особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов («маршруток»), наличию путевой документации и карт маршрутов, соблюдению Правил дорожного движения, в том числе, посадке и высадке пассажиров на остановочных пунктах.

В частности, за три дня рейда полицейские выявили 76 нарушений при перевозке пассажиров, 26 из них были связаны с эксплуатацией технически неисправных транспортных средств.