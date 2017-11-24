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09:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде продолжают проверять маршрутки

В Волгограде продолжается работа по контролю за перевозкой пассажиров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, в ходе рейдовых мероприятий особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов («маршруток»), наличию путевой документации и карт маршрутов, соблюдению Правил дорожного движения, в том числе, посадке и высадке пассажиров на остановочных пунктах.

В частности, за три дня рейда полицейские выявили 76 нарушений при перевозке пассажиров, 26 из них были связаны с эксплуатацией технически неисправных транспортных средств.

В четверг, 24 ноября, аналогичный рейд прошел в Советском и Тракторозаводском районах. Полицейские выявили 25 нарушений, среди которых перевозка пассажиров сверх нормативного количества, отсутствие ремней безопасности, неисправные запасные выходы, увеличение или сокращение числа сидений, неисправные тормозные и рулевые системы. За время рейда была прекращена работа на маршруте пяти транспортных средств — они помещены на штрафстоянку.

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