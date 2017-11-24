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09:57 (мск), источник: Volga News

На стадионе «Самара Арена» начался монтаж козырьков

На стадионе «Самара Арена» начался монтаж козырьков. Об этом в Twitter сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник.

«Вчера (в среду, 22 ноября — примечание ВН) во второй половине дня установили первый из 14 элементов конструкции», — пишет Ситник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, раскружаливание стадиона завершилось 13 ноября. Купол стадиона «Самара Арена» состоит из 32 радиальных консолей. Конструкция признана уникальной, так как имеет вылет консольной части свыше 90 метров.

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