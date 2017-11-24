На стадионе «Самара Арена» начался монтаж козырьков
На стадионе «Самара Арена» начался монтаж козырьков. Об этом в Twitter сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник.
На стадионе «Самара Арена» начался монтаж козырьков. Об этом в Twitter сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник.
«Вчера (в среду, 22 ноября — примечание ВН) во второй половине дня установили первый из 14 элементов конструкции», — пишет Ситник.
Напомним, раскружаливание стадиона завершилось 13 ноября. Купол стадиона «Самара Арена» состоит из 32 радиальных консолей. Конструкция признана уникальной, так как имеет вылет консольной части свыше 90 метров.