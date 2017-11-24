Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
За критику действующей власти россиянину грозит 5 лет тюрьмы
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Наехавшему на ребенка для «воспитания» дали условный срок
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Кем оказалась жительница Воронежа, выигравшая 506 млн рублей
«Узнав, что я из Москвы, продавец меня обнял»
СМИ: Луганск сотряс мощный взрыв – очевидцы сообщили подробности
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Дрю Бэрримор опубликовала снимок без макияжа
Глюк’oZa удивила поклонников новой прической (фото)
В ДНР заявили о спасении ЛНР - СМИ
В Киеве заявили о побеге Плотницкого и о причинах
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородцев призывают не выходить на тонкий лед

На мелких водоемах уже начался ледостав, но лед пока еще недостаточно прочен.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев обратился к нижегородцам с напоминанием о недопустимости выхода на неокрепший лед. В связи с понижением температуры на мелких водоемах на территории региона уже начался ледостав. Кроме того, 24—27 ноября 2017 года ожидается появление плавучего льда-шуги на реке Ветлуге.

На реках Волге, Оке, Суре возможно кратковременное образование плавучего льда-шуги 25—28 ноября. А на мелководных участках Горьковского водохранилища 27—28 ноября даже может образоваться первый неустойчивый ледовый покров. Однако выход на такой неокрепший лед может оказаться смертельно опасным — лед пока еще просто не способен выдерживать вес человека.

— Обязательно напомните об этом детям, не разрешайте им гулять вблизи водоемов и испытывать прочность льда! А рыбакам-любителям подледного лова стоит набраться терпения и дождаться, когда установится прочный ледовый покров, — призывает Никита Беляев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как украсить квартиру на Новый год 2018 своими руками
Чтобы успокоить 4-летнего сына, мать бросила в него нож
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
СМИ опубликовали видео прибытия Плотницкого в Москву
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
СМИ узнали об отправке самолета РФ на поиски пропавшей подлодки
Новым Бэтменом может стать Джейк Джилленхол
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь