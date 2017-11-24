Нижегородцев призывают не выходить на тонкий лед

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев обратился к нижегородцам с напоминанием о недопустимости выхода на неокрепший лед. В связи с понижением температуры на мелких водоемах на территории региона уже начался ледостав. Кроме того, 24—27 ноября 2017 года ожидается появление плавучего льда-шуги на реке Ветлуге.

На реках Волге, Оке, Суре возможно кратковременное образование плавучего льда-шуги 25—28 ноября . А на мелководных участках Горьковского водохранилища 27—28 ноября даже может образоваться первый неустойчивый ледовый покров. Однако выход на такой неокрепший лед может оказаться смертельно опасным — лед пока еще просто не способен выдерживать вес человека.