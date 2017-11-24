Нижегородцев призывают не выходить на тонкий лед
На мелких водоемах уже начался ледостав, но лед пока еще недостаточно прочен.
На мелких водоемах уже начался ледостав, но лед пока еще недостаточно прочен.
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев обратился к нижегородцам с напоминанием о недопустимости выхода на неокрепший лед. В связи с понижением температуры на мелких водоемах на территории региона уже начался ледостав. Кроме того,
На реках Волге, Оке, Суре возможно кратковременное образование плавучего
— Обязательно напомните об этом детям, не разрешайте им гулять вблизи водоемов и испытывать прочность льда! А