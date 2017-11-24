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10:14 (мск), источник: Новости Перми

Ледовый комплекс на эспланаде назовут «Пермяч»

Оргкомитет определился с названием для главного ледового городка Перми, который в этом году будет посвящен чемпионату мира по футболу.

Как поясняет пресс-служба городской администрации, выбранное название ледового комплекса «Пермяч» объединяет темы Перми и футбола, сохраняя разговорный жанр, свойственный околофутбольной тематике.

Открытие ледового комплекса «Пермяч» состоится в канун Нового года. Точная дата открытия станет известна позже и будет зависеть от погодных условий.

Напомним, в этом году главный ледовый комплекс Перми решили сделать футбольным. По словам организаторов, основной целью создания городка станет приобщение горожан к футбольным традициям и поддержка российских игроков на предстоящем чемпионате.

В ледовом городке будет создано 16 ледовых объектов и 22 ската. Все они будут посвящены чемпионату мира по футболу 2018 года. Так, появится лабиринт «Бразильские джунгли» высотой 5 м и диаметром 20 м, который символизирует чемпионат мира по футболу в Бразилии. Горка «Лев» отражает ЧМ в ЮАР. Также будут построены горки «Колизей» (ЧМ в Италии), «Сомбреро» (ЧМ в Мексике) и аттракцион «Ледяная волна» (ЧМ в США).

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