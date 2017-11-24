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10:08 (мск), источник: СуперОмск

Мощный антициклон принесет в Омскую область похолодание

Обь-Иртышский Гидрометцентр спрогнозировал погодные изменения в Омской области на период с 25 ноября по 1 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

«Установится мощный антициклон. Ожидается малооблачная погода без осадков с температурой воздуха около и ниже нормы. В воскресенье и начале следующей недели температура воздуха ночью может понизиться до −18…−23°, в отдельных районах до -28°. Однако, в конце недели по периферии антициклона будут перемещаться атмосферные фронты, антициклон начнет разрушаться, появится облачность, мороз ослабеет, в отдельных районах пройдет небольшой снег», — сообщили синоптики.

В целом же пока среднесуточная температура держится на уровне выше нормы, но наблюдается ночное выхолаживание воздуха до −7…−15°, а днем повышение до +5…-3°.

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