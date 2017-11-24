Мощный антициклон принесет в Омскую область похолодание

«Установится мощный антициклон. Ожидается малооблачная погода без осадков с температурой воздуха около и ниже нормы. В воскресенье и начале следующей недели температура воздуха ночью может понизиться до −18…−23°, в отдельных районах до -28°. Однако, в конце недели по периферии антициклона будут перемещаться атмосферные фронты, антициклон начнет разрушаться, появится облачность, мороз ослабеет, в отдельных районах пройдет небольшой снег», — сообщили синоптики.