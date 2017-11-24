Омичи смогут проверить свои знания по географии

Он начнется в полдень по местному времени и будет включать 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Во втором нужно поработать с картой, а в третьем — определить географические объекты по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Ответить на вопросы нужно за час. Главной площадкой проведения всероссийской акции в Омске станет главный корпус Педагогического Университета. Регистрация здесь начнется в 11 часов, а затем стартует интерактивная программа и викторина. Будет еще несколько площадок, — уточнила член Совета Омского регионального отделения «Русского географического общества» Ирина Александрова.



В этом году акция выйдет на международный уровень: вместе с Россией диктант напишут жители Европы, Азии и Южной Америки. В прошлом году свои знания по географии проверили более 180 тысяч человек.