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10:06 (мск), источник: Вести - Омск

Омичи смогут проверить свои знания по географии

В это воскресенье, 26 ноября, во всех регионах России и за рубежом в третий раз пройдет географический диктант.

Он начнется в полдень по местному времени и будет включать 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Во втором нужно поработать с картой, а в третьем — определить географические объекты по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Ответить на вопросы нужно за час. Главной площадкой проведения всероссийской акции в Омске станет главный корпус Педагогического Университета. Регистрация здесь начнется в 11 часов, а затем стартует интерактивная программа и викторина. Будет еще несколько площадок, — уточнила член Совета Омского регионального отделения «Русского географического общества» Ирина Александрова.

В этом году акция выйдет на международный уровень: вместе с Россией диктант напишут жители Европы, Азии и Южной Америки. В прошлом году свои знания по географии проверили более 180 тысяч человек.

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