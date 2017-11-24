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10:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии проходят праздничные мероприятия ко Дню матери

УФА, 24 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В преддверии праздника — Дня матери, который отмечается в предстоящее воскресенье, в Башкортостане проходят праздничные мероприятия. Накануне в городе Октябрьском состоялась праздничная выписка новорожденных.

Молодых родителей пришли поздравить с пополнением в семье заместитель главы администрации города по социальным вопросам Октябрь Латыпов, главный врач городской больницы № 1 Сергей Иванов и представители муниципального автономного учреждения «Социально-культурный центр «СемьЯ».

Обращаясь к семьям и вручая им от имени главы администрации города подарки и сувениры, Октябрь Латыпов отметил, что рождение ребенка — всегда важное и счастливое событие. Медицинский персонал делает всё возможное, чтобы молодая мама и малыш чувствовали себя в стенах роддома комфортно. Заместитель главы администрации пожелал всем здоровья и посещения детской поликлиники только в профилактических целях. Он подчеркнул, что Октябрьский — один из немногих городов региона, где рождаемость превышает смертность. Естественный прирост населения в городском округе за январь-сентябрь этого года составил 102 человека.

Много добрых слов было сказано родителям трех новорожденных девочек. Но главной была атмосфера праздника, которую создал медицинский персонал, приглашенные артисты и трогательный фильм о перинатальном центре.

Молодые мамы благодарили врачей, акушеров, медицинских сестер, говорили об их доброте и заботе. Создать благоприятную, располагающую атмосферу помогает и сама обстановка, и ноу-хау роддома. Два раза в месяц будущих мам приглашают на экскурсию, проводят по тому пути, который они пройдут при поступлении в родильное отделение. Очень часто в ознакомительной экскурсии принимают участие и папы. С молодой семьей, ожидающей появления ребенка, работают психологи. Всё это дает свой положительный эффект при рождении малыша, увеличивает число партнерских родов.

Завершился праздник вручением подарков от коллектива роддома всем мамам, присутствующим в зале, сообщили в администрации города.

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