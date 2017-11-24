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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник отдела «Минскэнерго» обвиняется во взяточничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

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Управление СК по Минску завершило расследование уголовного дела о взяточничестве, возбужденного в отношении начальника отдела РУП «Минскэнерго». Должностному лицу предъявлено обвинение по ч.2 ст. 430 (получение взятки, в крупном размере, повторно) УК Беларуси. Чиновник заключен под стражу. На его имущество стоимостью более Br220 тыс. наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

По данным следствия, мужчина с мая 2015 по май 2017 года в Минске и Минском районе несколько раз получал деньги за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. «Он обладал информацией о товарах, которые необходимы к приобретению для нужд организации, и ценовых предложениях различных фирм. Из корыстных побуждений мужчина сообщал данные сведения своей знакомой, представлявшей различные фирмы, — сказала Марина Дранькова. — Он по своей инициативе говорил женщине о группах товаров, которые планирует приобрести предприятие, чтобы она смогла подготовить выигрышное конкурсное предложение».

В результате таких незаконных действий фирмы выставляли наиболее выгодные условия, которые обеспечивали заключение с ними договоров. За победу в торгах фигурант получал от своей знакомой деньги в размере 10% от суммы оплаченной продукции.

Вознаграждения от Br900 до Br2 тыс. передавались руководителю при личных встречах. После очередного получения взятки в $500 17 мая он был задержан сотрудниками органов внутренних дел.