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17:04 (мск), источник: РИА Новости

В Финляндии проходит акция «С ребенком на работу»

ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — РИА Новости. Специальная акция «С ребенком на работу», показывающая детям, где и чем занимаются их родители, а также дающая возможность работодателям познакомиться с детьми сотрудников, проходит по всей Финляндии в пятницу, сообщается на сайте мероприятия.

В акции принимают участие более 600 компаний и организаций как частного, так и госсектора. Среди них министерство иностранных дел страны, министерство юстиции, министерство здравоохранения, мэрии городов Хельсинки, Тампере и Ваасы, торговая компания Стокманн, крупнейшая банковская группа региона Нордеа, ассоциация такси, строительные компании, бары, рестораны, больницы, церкви и сотни других организаций.

«Цель мероприятия — не заставить детей работать, а показать им, как их родители проводят будни. Присутствие ребенка на работе не обязательно должно быть продолжительным. Дети могут прийти на короткий промежуток, на экскурсию. Работодатель по своему усмотрению может провести презентацию или мастер-класс о сфере своей деятельности», — говорится в описании мероприятия.

Уточняется, что акция проходит в стране второй раз и приурочена к Неделе прав ребенка.

Организаторами акции стали омбудсмен по делам детей Финляндии, Центральный союз по вопросам благосостояния детей, министерство занятости и экономики Финляндии.

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