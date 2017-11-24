Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: слова Корнета о подробностях сговора Плотницкого с Украиной
Чем опасны йогурты
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: Луганск сотряс взрыв – очевидцы сообщили подробности
Ситуация в ДНР близка к «точке невозврата» - СМИ
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
Шик и блеск: Ольга Бузова примерила эффектное мини-платье
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их обратно в ДНР
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
На квитанциях ЖКХ больше не будет рекламы
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
13:17 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде стартовало обучение волонтеров ЧМ-2018

В Калининграде стартовал первый этап обучения кандидатов в волонтеры Чемпионата мира по футболу. Всего тренинговую программу пройдут 1200 человек.

В рамках общего тренинга волонтеры получат информацию о Чемпионате мира и городе-организаторе — Калининграде, а также выполнят ряд командных заданий. Каждый образовательный день будет завершен подведением итогов и флешмобом.

«Именно добровольцы будут создавать атмосферу гостеприимства для зрителей мундиаля и помогать организовать работу на площадках чемпионата, и обучающие тренинги сформируют необходимые для этого компетенции», — отметила руководитель агентства по делам молодежи Калининградской области Татьяна Васильева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
Госдума приняла бюджет на 2018-2020 годы
В Сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Россию
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Один из южных регионов России столкнулся с генетической угрозой
Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве
Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна
Российскому школьнику грозит 2 года тюрьмы за взлом дневника
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь