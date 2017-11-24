В Калининграде стартовало обучение волонтеров ЧМ-2018
В Калининграде стартовал первый этап обучения кандидатов в волонтеры Чемпионата мира по футболу. Всего тренинговую программу пройдут 1200 человек.
В Калининграде стартовал первый этап обучения кандидатов в волонтеры Чемпионата мира по футболу. Всего тренинговую программу пройдут 1200 человек.
В рамках общего тренинга волонтеры получат информацию о Чемпионате мира и
«Именно добровольцы будут создавать атмосферу гостеприимства для зрителей мундиаля и помогать организовать работу на площадках чемпионата, и обучающие тренинги сформируют необходимые для этого компетенции», — отметила руководитель агентства по делам молодежи Калининградской области Татьяна Васильева.