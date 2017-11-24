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11:52 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые определили самую эффективную пряность для борьбы с лишним весом

Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Оказалось, что содержащийся в корице коричневый альдегид препятствует ожирению у животных.

Американские ученые определили пряность, которая является лучшим жиросжигателем. Исследование было опубликовано на сайте Мичиганского университета. Согласно результатам проведенного исследования, корица лучше остальных пряностей помогает в борьбе с лишним весом.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Оказалось, что содержащийся в корице коричневый альдегид препятствует ожирению у животных. Именно данное вещество придает корице ее цвет и вкус. Коричневый альдегид напрямую воздействует на жировые клетки и заставляет их сжигать энергию при помощи процесса термогенеза.

Исследователи полагают, что корица может стать отличным помощником в борьбе с жиром. К слову, данная пряность активно используется в приготовлении самых разных блюд. Специалисты подчеркивают, что исследования еще официально не завершены.

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