Ученые определили самую эффективную пряность для борьбы с лишним весом

Американские ученые определили пряность, которая является лучшим жиросжигателем. Исследование было опубликовано на сайте Мичиганского университета. Согласно результатам проведенного исследования, корица лучше остальных пряностей помогает в борьбе с лишним весом.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Оказалось, что содержащийся в корице коричневый альдегид препятствует ожирению у животных. Именно данное вещество придает корице ее цвет и вкус. Коричневый альдегид напрямую воздействует на жировые клетки и заставляет их сжигать энергию при помощи процесса термогенеза.