Кемеровчанка сможет спеть самую длинную песню в мире

По информации пресс-службы городской администрации, Дарья Жуланова второй год подряд побеждает в конкурсе «Золотая нота». X Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей проходил в Москве. Дарья Жуланова является воспитанницей Центра творчества Заводского района, солисткой образцового детского коллектива музыкального театра «Браво». После победы в конкурсе Дарья получила сертификат на участие в проекте «Самая длинная песня в мире». Теперь кемеровчанка может попасть в книгу рекордов Гиннеса.