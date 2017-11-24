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09:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровчанка сможет спеть самую длинную песню в мире

Дарья Жуланова во второй раз победила в конкурсе «Золотая нота»

Дарья Жуланова получила возможность спеть самую длинную песню в мире.

По информации пресс-службы городской администрации, Дарья Жуланова второй год подряд побеждает в конкурсе «Золотая нота». X Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей проходил в Москве. Дарья Жуланова является воспитанницей Центра творчества Заводского района, солисткой образцового детского коллектива музыкального театра «Браво». После победы в конкурсе Дарья получила сертификат на участие в проекте «Самая длинная песня в мире». Теперь кемеровчанка может попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Стоит отметить, что Дарье удалось завоевать симпатию всех членов жюри: Иосифа Кобзона, Александра Левшина, Марии Кац, Сергея Беликова, Игоря Сандлера, Виктора Буланкина. Талантливая кемеровчанка смогла завоевать высшие баллы во всех номинациях.

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