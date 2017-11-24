Кемеровчанка сможет спеть самую длинную песню в мире
Дарья Жуланова во второй раз победила в конкурсе «Золотая нота»
Дарья Жуланова во второй раз победила в конкурсе «Золотая нота»
Дарья Жуланова получила возможность спеть самую длинную песню в мире.
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Стоит отметить, что Дарье удалось завоевать симпатию всех членов жюри: Иосифа Кобзона, Александра Левшина, Марии Кац, Сергея Беликова, Игоря Сандлера, Виктора Буланкина. Талантливая кемеровчанка смогла завоевать высшие баллы во всех номинациях.