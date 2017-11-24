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10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

61-летний житель Прикамья отдал почку своему сыну

Это восьмая операция по пересадке пермских врачей.

20 ноября врачи Пермской краевой клинической больницы провели очередную операцию по пересадке почки. Донором 34-летнего больного жителя Прикамья стал его 61-летний отец. Операция прошла успешно, состояние обоих оценивается сейчас как стабильное.

27 ноября общественный совет больницы вручит отцу почетную медаль донора «Отдавшему часть себя».

На сегодняшний день в Прикамье проживает 73 человека с пересаженной почкой. Однако хирургическое лечение пермскими врачами в Краевой клинической больнице стало доступным только в 2015 году, до этого требовалась госпитализация в Екатеринбург или Москву.

За два года в больнице было сделано восемь операций. Первые две пересадки проводились вместе с московскими коллегами, а вот последующие пермские врачи выполнили самостоятельно.

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