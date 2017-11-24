61-летний житель Прикамья отдал почку своему сыну
Это восьмая операция по пересадке пермских врачей.
Это восьмая операция по пересадке пермских врачей.
20 ноября врачи Пермской краевой клинической больницы провели очередную операцию по пересадке почки. Донором 34-летнего больного жителя Прикамья стал его 61-летний отец. Операция прошла успешно, состояние обоих оценивается сейчас как стабильное.
27 ноября общественный совет больницы вручит отцу почетную медаль донора «Отдавшему часть себя».
На сегодняшний день в Прикамье проживает 73 человека с пересаженной почкой. Однако хирургическое лечение пермскими врачами в Краевой клинической больнице стало доступным только в 2015 году, до этого требовалась госпитализация в Екатеринбург или Москву.
За два года в больнице было сделано восемь операций. Первые две пересадки проводились вместе с московскими коллегами, а вот последующие пермские врачи выполнили самостоятельно.