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10:11 (мск), источник: ИА Башинформ

Ушел из жизни старейший депутат Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Рифгат Гарданов

УФА, 24 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни старейшего депутата Государственного Собрания Рифгата Гарданова.

«Как депутат Рифгат Тимирбаевич много сделал для становления института парламентаризма в республике, развития республиканской системы законодательства, участвовал в разработке и принятии многих актуальных законопроектов. Профессионализм, компетентность, требовательность к себе и коллегам, порядочность и отзывчивость к нуждам граждан — вот качества, благодаря которым Рифгат Тимирбаевич приобрел заслуженный авторитет среди избирателей и депутатского корпуса. Коллеги ценили в нем исключительную работоспособность и организаторский талант. Светлая память об этом замечательном человеке, патриоте Башкортостана и России, верном друге и надежном соратнике, отдавшем все свои силы, опыт и знания служению Отчизне, навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал председатель Госсобрания.

Константин Толкачев отметил также, что до последнего дня жизни Рифгат Гарданов оставался в строю. Несмотря на преклонный возраст, работал наравне с более молодыми депутатами, занимал должность заместителя председателя Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации.

Рифгат Тимирбаевич Гарданов родился 11 февраля 1936 года в селе Ново-Ельдяково Бураевского района. Трудовую деятельность начал в 1960 году ассистентом в Бирском государственном пединституте. Работал в Бакалинском районе директором средней школы, заведующим отделом народного образования города Туймазы, заместителем председателя районного Совета народных депутатов, заведующим организационным отделом райкома КПСС. После окончания Свердловской высшей партийной школы в 1970—1976 годах — инструктор Башкирского областного комитета КПСС, в 1976—1988 годах — первый секретарь Благоварского районного комитета КПСС. С 1988 по 1995 год Рифгат Гарданов работал министром народного образования БАССР, затем в 1995—2004 годах — директором педагогического колледжа № 2 города Уфы, преподавателем Башкирского государственного педуниверситета. В 2005—2014 годах Рифгат Гарданов — первый секретарь Башкирского республиканского комитета КПРФ. Избирался депутатом Верховного Совета БАССР десятого, 11-го, 12-го созывов. В Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан пятого созыва работал в должности заместителя председателя Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации, был руководителем фракции КПРФ. За большие заслуги в развитии системы образования республики Рифгату Тимирбаевичу Гарданову присвоены звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Почетный работник высшего образования России», «Заслуженный учитель БАССР», «Отличник образования БАССР».

Прощание с Рифгатом Гардановым состоится 25 ноября с 10 до 11 часов в Доме Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40.

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