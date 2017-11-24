Полсотни незаконных торговых точек демонтировали и вывезли с улицы Русской во Владивостоке

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Владивосток, 24 ноября, PrimaMedia.

Специалисты администрации Владивостока и представители полиции сегодня, 24 ноября, провели очередной рейд по ликвидации незаконной торговли. На улице Русской было демонтировано и вывезено порядка 50 незаконных объектов торговли, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Шапки, носки, верхняя одежда и даже мелкая бытовая техника — всё это можно найти на несанкционированных торговых точках. Недобросовестные торговцы, как правило, незаконно устанавливают прилавки и лотки на тротуарах и пешеходных зонах. Это затрудняет движение пешеходов. Сегодня были ликвидированы десятки таких торговых точек: после того, как продавцы убирали свой товар, торговые прилавки, лотки и столы были демонтированы и загружены в КамАЗ.

- Администрацией Владивостока совместно с полицией проводятся регулярные рейды по пресечению несанкционированной торговли. Только в течение недели нами проведено пять рейдов — дневных и ночных — на улице Русской, — рассказала начальник отдела муниципального контроля торговой деятельности управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Татьяна Седова.

— На продавцов, ведущих торговлю незаконно, составлены протоколы за нарушение статьи 7.23 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» — это незаконное размещение временных объектов, предназначенных для торговли. Кроме того, мы демонтируем и вывозим незаконные торговые объекты, с которых ведётся торговля. Сегодня было ликвидировано порядка 50 таких торговых точек. И эта работа будет продолжена".

Напомним, рейды по пресечению несанкционированной торговли специалисты администрации Владивостока проводят еженедельно. Такую планомерную работу ведут специалисты административно-территориальных управлений Советского, Фрунзенского, Ленинского, Первореченского и Первомайского районов, а также сотрудники управления экономики и развития предпринимательства. На продавцов, ведущих торговлю без разрешительных документов, составляются протоколы за нарушение статьи 7.23 (незаконное размещение временных объектов, предназначенных для торговли) и статьи 9.1 (торговля и оказание услуг в неустановленных местах) закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае». После того, как составляется протокол, он поступает в административную комиссию.