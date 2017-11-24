Полсотни незаконных торговых точек демонтировали и вывезли с улицы Русской во Владивостоке
Специалисты мэрии за неделю нами провели пять рейдов по ликвидации стихийного рынка (ФОТО).
Специалисты мэрии за неделю нами провели пять рейдов по ликвидации стихийного рынка (ФОТО).
Владивосток, 24 ноября, PrimaMedia.
Специалисты администрации Владивостока и представители полиции сегодня, 24 ноября, провели очередной рейд по ликвидации незаконной торговли. На улице Русской было демонтировано и вывезено порядка 50 незаконных объектов торговли, сообщили ИА PrimaMedia в
Шапки, носки, верхняя одежда и даже мелкая бытовая техника — всё это можно найти на несанкционированных торговых точках. Недобросовестные торговцы, как правило, незаконно устанавливают прилавки и лотки на тротуарах и пешеходных зонах. Это затрудняет движение пешеходов. Сегодня были ликвидированы десятки таких торговых точек: после того, как продавцы убирали свой товар, торговые прилавки, лотки и столы были демонтированы и загружены в КамАЗ.
— На продавцов, ведущих торговлю незаконно, составлены протоколы за нарушение статьи 7.23 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» — это незаконное размещение временных объектов, предназначенных для торговли. Кроме того, мы демонтируем и вывозим незаконные торговые объекты, с которых ведётся торговля. Сегодня было ликвидировано порядка 50 таких торговых точек. И эта работа будет продолжена".
Напомним, рейды по пресечению несанкционированной торговли специалисты администрации Владивостока проводят еженедельно. Такую планомерную работу ведут специалисты
При этом практика показывает, что нередко после оплаты штрафа и возврата торговцу его имущества (в случае демонтажа) продавец возвращается на то же место торговли.