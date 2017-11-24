Кошмар прошлой пятницы во Владивостоке может повториться уже завтра

Источник: ДЕЙТА

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Владивостока сообщает: по данным Примгидромета, завтра, в субботу, 25 ноября, во второй половине дня в городе возможны осадки в виде снега. Они могут сопровождаться гололедными явлениями.

Дорожные службы Владивостока находятся в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации снежного наката и гололеда.

Водителям личного автотранспорта рекомендуют в этот период воздержаться от выезда за рулем. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники.