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10:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Кошмар прошлой пятницы во Владивостоке может повториться уже завтра

Водителей в субботу предостерегают от выезда на дороги Владивостока, сообщает Deita. ru со ссылкой на городскую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Владивостока сообщает: по данным Примгидромета, завтра, в субботу, 25 ноября, во второй половине дня в городе возможны осадки в виде снега. Они могут сопровождаться гололедными явлениями.

Дорожные службы Владивостока находятся в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации снежного наката и гололеда.

Водителям личного автотранспорта рекомендуют в этот период воздержаться от выезда за рулем. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники.

Михаил Грач.

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