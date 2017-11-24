В Красноярске установили картонного Ленина

Памятник в стиле пиксель арт установили около музейного центра «Площадь мира». Авторы идеи и реализации — участники творческого объединения «Кипиш Град». На странице объединения во «ВКонтакте» указано, что «Кипиш Град» занимается «облагораживанием городской среды и приусадебных участков».

Фигура Ленина в человеческий рост выполнена из гофрокартона. Красноярцы сразу стали переживать, что из-за снегопада, «Ленин» быстро придет в негодность.

Добавим, что стиль пиксель арт стал популярным после выхода компьютерной игры Minecraft, в которой пиксельная технология используется для строительства миров и создания героев.