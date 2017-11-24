Волгоградцев приглашают присоединиться к всероссийской акции #ЩедрыйВторник
Акция #ЩедрыйВторник пройдет в рамках всемирного дня благотворительности 28 ноября. Жителей Волгоградской области приглашают присоединиться и помочь нуждающимся.
Акция #ЩедрыйВторник пройдет в рамках всемирного дня благотворительности 28 ноября. Жителей Волгоградской области приглашают присоединиться и помочь нуждающимся.
В регионе, как и по всей стране, #ЩедрыйВторник пройдет во второй раз. Цель акции — дать новый импульс развитию культуры благотворительности.
Присоединиться можно посредством любой благотворительной активности: волонтерской или фандрайзинговой акции, концерта, лекции, пожертвования или просто поста на тему благотворительности в социальных сетях. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.щедрыйвторник.рф.
Отметим, что в прошлом году в рамках акции прошло порядка 1500 благотворительных событий в более чем 120 населенных пунктах России.