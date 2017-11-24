Волгоградцев приглашают присоединиться к всероссийской акции #ЩедрыйВторник

В регионе, как и по всей стране, #ЩедрыйВторник пройдет во второй раз. Цель акции — дать новый импульс развитию культуры благотворительности.

Присоединиться можно посредством любой благотворительной активности: волонтерской или фандрайзинговой акции, концерта, лекции, пожертвования или просто поста на тему благотворительности в социальных сетях. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.щедрыйвторник.рф.