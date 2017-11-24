Сотрудников банка в Могилеве, который подвергся вооруженному ограблению, поощрят

«Банк отдает должное своим сотрудникам, которые повели себя очень достойно, сказалась профессиональная подготовка и психологическая устойчивость. Все действовали согласно инструкции, реально оценивая ситуацию. Особенно следует отметить самообладание управляющего отделением Елены Бурсовой, которая вела переговоры с грабителем, успокаивала клиентов. Самое главное, что не пострадали люди. Наша внутрикорпоративная установка — можно поступиться материальными ценностями, но сохранить жизнь. Благодаря слаженным и четким действиям милиции и сотрудников банка вооруженный преступник был обезврежен. Руководством банка принято решение поощрить сотрудников отделения за профессионализм и проявленное мужество», — говорится в сообщении.