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11:54 (мск), источник: БЕЛТА

Сотрудников банка в Могилеве, который подвергся вооруженному ограблению, поощрят

«Руководством банка принято решение поощрить сотрудников отделения за профессионализм и проявленное мужество», — говорится в сообщении.

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения 700/72 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Могилеве, которое подверглось вооруженному ограблению, будут поощрены. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

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«Банк отдает должное своим сотрудникам, которые повели себя очень достойно, сказалась профессиональная подготовка и психологическая устойчивость. Все действовали согласно инструкции, реально оценивая ситуацию. Особенно следует отметить самообладание управляющего отделением Елены Бурсовой, которая вела переговоры с грабителем, успокаивала клиентов. Самое главное, что не пострадали люди. Наша внутрикорпоративная установка — можно поступиться материальными ценностями, но сохранить жизнь. Благодаря слаженным и четким действиям милиции и сотрудников банка вооруженный преступник был обезврежен. Руководством банка принято решение поощрить сотрудников отделения за профессионализм и проявленное мужество», — говорится в сообщении.

Сейчас отделение банка работает в штатном режиме.

Как сообщалось, нападение произошло днем 20 ноября. Мужчина в маске, угрожая оружием, потребовал у кассира банка деньги. При этом он захватил в заложники 8 посетителей и 6 работников банка. При задержании нападавший оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, но был обезврежен.

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