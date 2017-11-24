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13:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

Спасатели вновь предупредили жителей Воронежской области о гололедице

В ближайшие дни в Воронежской области ожидается гололедица, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону в пятницу, 24 ноября.

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Источник: Вести - Воронеж

Корка намёрзшего льда толщиной в несколько сантиметров наблюдается на поверхности земли, тротуарах, проезжей части при температуре от 0 до -3 градусов.

Спасатели порекомендовали жителям региона подготовить малоскользящую обувь, чтобы снизить вероятность получения травм. На каблуки обуви следует прикрепить металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоленту. Можно также натереть подошву наждачной бумагой. Горожанам следует передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям порекомендовали использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами.

Если всё-таки поскользнулись, следует присесть, чтобы снизить высоту падения, и постараться сгруппироваться, чтобы смягчить удар о землю.

Воронежским автомобилистам в гололёд следует соблюдать дистанцию и выполнять манёвры плавно, на небольшой скорости. По возможности, лучше избежать дальних поездок, поскольку в непогоду возрастает риск возникновения ДТП. Только за сутки 23 ноября автоинспекторы зарегистрировали 241 аварию. В Воронеже произошло 127 ДТП, на федеральных дорогах — 24, в районах области — 90. В девяти авариях травмы различной степени тяжести получили 12 человек, ещё один погиб.

Спасатели напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 277 99 00, «101» или «112».

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