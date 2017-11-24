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12:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Спас 6 человек: В Калининграде наградили лучшего водолаза года

Лучшим водолазом 2017 года в Калининградской области признан Олег Бабич, который трудится в МЧС 15 лет. С начала водолазной практики он проработал под водой около 3 тысяч часов, а это в сумме примерно 4 месяца.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, лучший водолаз года — еще и спасатель. Он неоднократно принимал участие в операциях по спасению людей, терпящих бедствие на воде, и в ликвидации последствий ДТП. За время работы в МЧС Бабич лично спас шесть человек на суше и на море.

В его послужном списке участие в 64 поисково-спасательных операциях на территории региона и за его пределами, в том числе подводно-технические работы на аварийном судне в Карском море и на месте крушения теплохода «Булгария».

Также в районе порта Пионерский в 2009 году он проводил подводное разминирование баржи, затонувшей во время Великой Отечественной войны.

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