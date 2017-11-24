Спас 6 человек: В Калининграде наградили лучшего водолаза года

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, лучший водолаз года — еще и спасатель. Он неоднократно принимал участие в операциях по спасению людей, терпящих бедствие на воде, и в ликвидации последствий ДТП. За время работы в МЧС Бабич лично спас шесть человек на суше и на море.

В его послужном списке участие в 64 поисково-спасательных операциях на территории региона и за его пределами, в том числе подводно-технические работы на аварийном судне в Карском море и на месте крушения теплохода «Булгария».