ОМОН и полиция устроили массовую проверку документов у иностранцев в Кинельском районе области

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Масштабную проверку соблюдения требований миграционного законодательства провели самарские силовики в одном из садовых товариществ Кинельского района. Документы у иностранцев проверяли сотрудники иммиграционного контроля регионального МВД и ОМОН областного управления Росгвардии.

Ходили в основном по точкам общепита, стоянкам машин и гостиничным комплексам.

Всего проверили документы у около 120 иностранцев. Оказалось, что 10 из них работали в Самарской области без патентов на работу, а 3 мигранта незаконно торговали в точках общественного питания.