ОМОН и полиция устроили массовую проверку документов у иностранцев в Кинельском районе области
Силовики проверили 120 человек.
Силовики проверили 120 человек.
Масштабную проверку соблюдения требований миграционного законодательства провели самарские силовики в одном из садовых товариществ Кинельского района. Документы у иностранцев проверяли сотрудники иммиграционного контроля регионального МВД и ОМОН областного управления Росгвардии.
Ходили в основном по точкам общепита, стоянкам машин и гостиничным комплексам.
Всего проверили документы у около 120 иностранцев. Оказалось, что 10 из них работали в Самарской области без патентов на работу, а 3 мигранта незаконно торговали в точках общественного питания.
— Также полицейские задокументировали факт незаконного нахождения на территории Российской Федерации 12 иностранных граждан и 2 мигрантов, нарушивших правила въезда в страну. Кроме того, при проверке ряд иностранных граждан предъявили документы с признаками подделки, по данным фактам проводятся проверки, — сообщили в