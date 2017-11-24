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11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

ОМОН и полиция устроили массовую проверку документов у иностранцев в Кинельском районе области

Силовики проверили 120 человек.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Масштабную проверку соблюдения требований миграционного законодательства провели самарские силовики в одном из садовых товариществ Кинельского района. Документы у иностранцев проверяли сотрудники иммиграционного контроля регионального МВД и ОМОН областного управления Росгвардии.

Ходили в основном по точкам общепита, стоянкам машин и гостиничным комплексам.

Всего проверили документы у около 120 иностранцев. Оказалось, что 10 из них работали в Самарской области без патентов на работу, а 3 мигранта незаконно торговали в точках общественного питания.

— Также полицейские задокументировали факт незаконного нахождения на территории Российской Федерации 12 иностранных граждан и 2 мигрантов, нарушивших правила въезда в страну. Кроме того, при проверке ряд иностранных граждан предъявили документы с признаками подделки, по данным фактам проводятся проверки, — сообщили в пресс-службе областного полицейского Главка.

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