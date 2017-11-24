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11:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске планируют открыть 66 ёлочных базаров

Мэрия Новосибирска предоставила «Вестям» список планируемых мест для размещения ёлочных базаров в Новосибирске.

В Новосибирске планируют открыть 66 ёлочных базаров, об этом «Вестям» рассказали в пресс-центре муниципалитета.

В Дзержинском районе планируют открыть четыре елочных базара по адресам: ул. Авиастроителей, 1/6, ул. Бориса Богаткова, 241−243, ул. Бориса Богаткова, 250−252, ул. Бориса Богаткова, 245−247.

В Железнодорожном районе откроют пять базаров по адресам: ул. 1905 года, 28, Вокзальная магистраль, 4, Вокзальная магистраль, 5, ул. Ленина, 12, ул. Челюскинцев, 21.

В Заельцовском районе елочные базары откроются на семи площадках: ул. Д. Донского, 41,

ул. Кропоткина, 128, ул. Д. Ковальчук, 89 ул. Д. Ковальчук, 173, ул. Дуси Ковальчук, 18, ул. Дуси Ковальчук, 89, ул. Дуси Ковальчук, 173.

В Калининском районе елки будут продавать на 11 площадках: ул. Кропоткина, 130, ул. Богдана Хмельницкого, 27, ул. Объединения, 27, ул. Дуси Ковальчук, 91, ул. Учительская, 33,

ул. Тюленина, 17, ул. Богдана Хмельницкого, 3, ул. Учительская, 24., ул. Танковая, 43, ул. Красных Зорь, 1/3, ул. Объединения, 94. .

В Кировском районе символ нового года будут продавать по адресам: ул. Комсомольская, 10, ул. Зорге, 269, ул. Громова, 7.

В Ленинском районе елочные базары откроются по адресам: ул. Забалуева, 54, ул. Блюхера, 27, ул. Карла Маркса, 29−33, ул. Титова, 5, ул. Пархоменко, 26, ул. Пархоменко, 90, ул. Курганская, 38а, ул. Колхидская, 11.

В Октябрьском районе Новосибирска ели будут продавать на четырех площадках: ул. Никитина, 64, ул. Выборная, 125/1, ул. Владимира Высоцкого, 31/1, Гусинобродское шоссе, 20.

В Первомайском районе предусмотрено 9 площадок для продажи новогодних елей: ул. Чапаева, 1, ул. Твардовского, 6, ул. Первомайская, 172, ул. Марии Ульяновой, 7, Старое шоссе, 67а, ул. Героев Революции, 11, ул. Шукшина, 7/1, ул. Пожарского, 2а, ул. Первомайская, 39/3.

В Советском районе откроют 15 площадок: ул. 40 лет Комсомола, 5, ул. Лесосечная, 8, ул. Печатников, 24, ул. Часовая, 1. ул. Демакова, 20, Морской проспект, 22, ул. Героев труда, 18, ул. Ильича, 6, ул. Терешковой, 34а, ул. Золотодолинская, ул. Шлюзовая, 26, ул. Иванова, 29, ул. Российская, 2.

В Центральном районе ёлки будут продавать на двух площадках: ул. Державина, 36в-ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, 29.

Дата открытия ёлочных базаров в Новосибирске пока неизвестна.

Ранее в Новосибирске под усиленную охрану взяли молодые елки, которые находятся в заказниках, а также опубликовали программу празднования Нового года-2018. Каток с площади Ленина переместится в Центральный парк.

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