«Невежливо, чувак». В челябинском правительстве ответили Гнойному

В телеграм-канале «Молнии Дубровского» который ведет пресс-служба губернатора Челябинской области, появилось следующее сообщение: «Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб, Скажи нам “просто сорри за то, что был так груб”. Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш, И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш».