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11:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Невежливо, чувак». В челябинском правительстве ответили Гнойному

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября, ФедералПресс. В правительстве Южного Урала ответили Гнойному, назвавшему Челябинск «столицей СПИДа». Представители власти потребовали извинений от репера.

В телеграм-канале «Молнии Дубровского» который ведет пресс-служба губернатора Челябинской области, появилось следующее сообщение: «Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб, Скажи нам “просто сорри за то, что был так груб”. Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш, И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш».

Напомним, Гнойный передал Челябинску титул «столицы СПИДа» вчера, во время концерта на Южном Урале. При этом репер извинился перед властями Свердловской области и заявил что ошибся, оскорбив Екатеринбург.

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