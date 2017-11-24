«Невежливо, чувак». В челябинском правительстве ответили Гнойному
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября, ФедералПресс. В правительстве Южного Урала ответили Гнойному, назвавшему Челябинск «столицей СПИДа». Представители власти потребовали извинений от репера.
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября, ФедералПресс. В правительстве Южного Урала ответили Гнойному, назвавшему Челябинск «столицей СПИДа». Представители власти потребовали извинений от репера.
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Напомним, Гнойный передал Челябинску титул «столицы СПИДа» вчера, во время концерта на Южном Урале. При этом репер извинился перед властями Свердловской области и заявил что ошибся, оскорбив Екатеринбург.