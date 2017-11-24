Жители аварийного дома на улице Ломоносова начали покидать квартиры

Источник: нижнийновгород.рф

Жители восьми квартир переехали из аварийного дома № 15 по улице Ломоносова в Советском районе, а для библиотеки имени Бориса Панина, располагавшейся в том же доме, подобрали новое помещение — теперь она будет размещаться на улице Королева, 10. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, ранее всем собственникам под роспись были вручены уведомления о необходимости как можно скорее покинуть помещения. В случае отсутствия альтернативного жилья владельцам квартир предлагалось обратиться в отдел по учету и распределению жилья администрации Советского района для предоставления во временное пользование помещений маневренного фонда.

— В помещениях есть отопление, горячее и холодное водоснабжение, санузел и ванная комната. В основном, жителей не устраивает площадь предлагаемого жилья, — отметили в администрации Советского района.