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14:08 (мск), источник: РИА Недвижимость

СМИ: в Подмосковье построят платные железнодорожные переезды

МОСКВА, 24 ноя — РИА Недвижимость. Первые платные путепроводы, избавляющие водителей от необходимости ждать проезда электрички на переездах, появятся в Московской области уже в следующем году, сообщала в пятницу газета «Коммерсант».

По данным издания, тарифы установят в пределах 42−168 рублей в зависимости от транспортного средства.

А в 2022 году в Подмосковье могут построить первую региональную платную дорогу, которая свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, проезд по ней обойдется в 160 рублей, говорится в статье.

Газета ссылается на сайт госзакупок, где опубликованы две концессионные инициативы в области дорожного строительства в Подмосковье.

ООО «Четвертая концессионная компания» предлагает построить 16-километровую дорогу Виноградово-Болтино-Тарасовка, которая соединит Ярославское и Дмитровское шоссе. Стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов рублей.

Другая инициатива исходит от ООО «Мостальянс». Компания готова примерно за 1 миллиард рублей построить в 2020 году путепровод через железную дорогу на Можайском шоссе (вблизи поселка Спутник). «Мостальянс» также предложил построить платный путепровод через железную дорогу в Раменском районе.

Частная концессионная инициатива — новый способ привлечения средств в инфраструктурные проекты, введенный в 2015 году. Инвестор выступает с офертой, госорганы ее изучают и публикуют на торговой площадке. Если появляются и другие компании, заинтересованные в реализации проекта, объявляется конкурс; если их нет, соглашение заключается с инициатором, говорится в статье.

Как отмечается в ней, по проектам новой платной дороги и путепровода уже объявлен конкурс: концедентом выступает министерство инвестиций и инноваций Подмосковья.

Ранее Минтранс Московской области заключил два концессионных соглашения с ООО «Подмосковная платная дорога» по строительству платных путепроводов — в поселке Саввинская Слобода (Одинцовский район) и в районе платформы Акулово (Наро-Фоминский район). Оба проекта планируется реализовать в 2018 году, тарифная вилка также составляет 42−168 рублей.

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