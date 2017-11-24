В сети опубликована новогодняя программа в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

<div id="vk_post_-99937252_60916"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-99937252_60916", -99937252, 60916, 'AU1aeOhHfHE0udEbmrTtydsFEQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Новогодняя ночь на Дворцовой площади начнется 31 декабря в 23:00. На площади будет установлена сцена в виде ледяного замка, где все собравшиеся смогут принять участие в караоке со звездами.

Петербуржцев и гостей города ждут битва хоров и танцевальный флешмоб. В 3:00 ночи пройдет праздничный фейерверк. Завершение программы запланировано на 4:00 часа утра.