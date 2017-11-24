В сети опубликована новогодняя программа в Петербурге
Краткое расписание грядущей Новогодней ночи в Петербурге опубликовал паблик «Завтра в Питере».
Краткое расписание грядущей Новогодней ночи в Петербурге опубликовал паблик «Завтра в Питере».
Новогодняя ночь на Дворцовой площади начнется 31 декабря в 23:00. На площади будет установлена сцена в виде ледяного замка, где все собравшиеся смогут принять участие в караоке со звездами.
Петербуржцев и гостей города ждут битва хоров и танцевальный флешмоб. В 3:00 ночи пройдет праздничный фейерверк. Завершение программы запланировано на 4:00 часа утра.
Уточняют, что метро будет работать круглосуточно, а Невский проспект будет пешеходным на протяжении всей ночи, начиная с 21:00 31 декабря.