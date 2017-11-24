В Россоши открыли парк «Студенческий»
Общая стоимость работ по благоустройству составила 14,5 млн рублей.
Общая стоимость работ по благоустройству составила 14,5 млн рублей.
Открытие парка «Студенческий» состоялось в Россоши в четверг, 23 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в городской администрации.
Создание студенческого парка — один из городских проектов программы «Пять шагов благоустройства», инициированной Фондом развития моногородов. В марте 2017 года в городе провели голосование за один из трех скверов, подлежащих реконструкции в этом году. Большинство россошанцев поддержали идею реконструкции территории отдыха на улице Пролетарской, 61а.
— На территории в 1,6 га уложили брусчатку, обустроили асфальтовые проезды, установили скамейки, урны, фонари. Также заложили систему полива, смонтировали спортивную площадку, оборудовали сцену для массовых мероприятий, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» глава горадминистрации Юрий Мишанков.
Скульптуры, которые находились в парке, отреставрировали.
— Посетители парка могут полюбоваться оригинальным
Парк «Студенческий» благоустроили в рамках проекта «Парки малых городов». Общая стоимость работ составила 14,5 млн рублей, из которых 6,7 млн направили из федерального бюджета, 1,9 млн — софинансирование из областной казны, 5,9 млн — затраты городского бюджета.