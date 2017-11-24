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11:40 (мск), источник: НИА Самара

Налоговые инспекции Самарской области приглашают на Дни открытых дверей

Жителей губернии ждут во всех налоговых инспекциях 25 ноября 2017 года и 2 декабря.

Источник: Reuters

10 и 11 ноября во всех инспекциях Самарской области прошла всероссийская акция «Дни открытых дверей», по итогам двух дней акции в налоговые органы Самарской области обратилось свыше 11 тысяч человек.

День открытых дверей — это возможность для налогоплательщиков получить полную и достоверную информацию об особенностях налогообложения имущества, а также разобраться в конкретных ситуациях, связанных с уплатой налогов.

В период кампании по уплате имущественных налогов для удобства жителей региона налоговые инспекции Самарской области работают в особом режиме. Введены «рабочие» субботы в рамках проведения дополнительных «Дней открытых дверей».

Если остаются дополнительные вопросы в сфере имущественных налогов, то необходимо обратиться в налоговые органы.
Жителей губернии ждут во всех налоговых инспекциях 25 ноября и 2 декабря с 10.00 до 15.00 часов.

Срок оплаты имущественных налогов прежний — не позднее 1 декабря 2017 года. Оплатить имущественные налоги можно через «личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России или портал Госуслуг.

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