Налоговые инспекции Самарской области приглашают на Дни открытых дверей
Жителей губернии ждут во всех налоговых инспекциях 25 ноября 2017 года и 2 декабря.
Жителей губернии ждут во всех налоговых инспекциях 25 ноября 2017 года и 2 декабря.
10 и 11 ноября во всех инспекциях Самарской области прошла всероссийская акция «Дни открытых дверей», по итогам двух дней акции в налоговые органы Самарской области обратилось свыше 11 тысяч человек.
День открытых дверей — это возможность для налогоплательщиков получить полную и достоверную информацию об особенностях налогообложения имущества, а также разобраться в конкретных ситуациях, связанных с уплатой налогов.
В период кампании по уплате имущественных налогов для удобства жителей региона налоговые инспекции Самарской области работают в особом режиме. Введены «рабочие» субботы в рамках проведения дополнительных «Дней открытых дверей».
Если остаются дополнительные вопросы в сфере имущественных налогов, то необходимо обратиться в налоговые органы.
Жителей губернии ждут во всех налоговых инспекциях 25 ноября и 2 декабря с 10.00 до 15.00 часов.
Срок оплаты имущественных налогов прежний — не позднее 1 декабря 2017 года. Оплатить имущественные налоги можно через «личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России или портал Госуслуг.