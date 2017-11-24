Ректором ИрГУПС выбран Сергей Каргапольцев

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Как сообщает пресс-служба вуза, он был единственным кандидатом, за него проголосовали 87 человек, против — восемь, один бюллетень признан недействительным. Сергей Каргапольцев приступит к обязанностям ректора с 27 января 2018 года.

Напомним, аттестационная комиссия Федерального агентства железнодорожного транспорта 16 ноября согласовала единственную кандидатуру — первого проректора ИрГУПС Сергея Каргапольцева на должность ректора вуза.

Кандидат представил коллективу вуза программу дальнейшего развития университета, сделав акценты на отдельные аспекты. К примеру, уделено больше внимание системе трудоустройства выпускников. Одна из задач — выйти на 100%-ное трудоустройство не только на стадии выпуска, но и уже в процессе обучения студентов. Кроме того, в своем докладе, Сергей Каргапольцев отметил необходимость увеличения показателей научно-исследовательской деятельности до показателей национальных исследовательских университетов, а также расширения гласной и прозрачной финансовой политики, функционирования эффективной системы планирования, учета и контроля расходования материальных и финансовых ресурсов.