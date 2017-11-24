Ректором ИрГУПС выбран Сергей Каргапольцев
Ректором Иркутского государственного управления путей сообщения на конференции трудового коллектива 24 ноября 2017 года выбран Сергей Каргапольцев.
Ректором Иркутского государственного управления путей сообщения на конференции трудового коллектива 24 ноября 2017 года выбран Сергей Каргапольцев.
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Напомним, аттестационная комиссия Федерального агентства железнодорожного транспорта 16 ноября согласовала единственную кандидатуру — первого проректора ИрГУПС Сергея Каргапольцева на должность ректора вуза.
Кандидат представил коллективу вуза программу дальнейшего развития университета, сделав акценты на отдельные аспекты. К примеру, уделено больше внимание системе трудоустройства выпускников. Одна из задач — выйти на 100%-ное трудоустройство не только на стадии выпуска, но и уже в процессе обучения студентов. Кроме того, в своем докладе, Сергей Каргапольцев отметил необходимость увеличения показателей
Справка. Сергей Константинович Каргапольцев, доктор технических наук, профессор ИрГУПС. Окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Инженер-механик». С 1984 года прошел путь от инженера