В ЦПКиО имени Маяковского открывается каток

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского 24 ноября открывается каток. Об этом сообщается на сайте парка.

По традиции он расположился на центральной аллее парка, и занимает более четырех тысяч квадратных метров. Работает прокат и заточка коньков, теплое кафе.

В конце аллеи находится специально оформленная фотозона. Каток работает с 11 до 22 часов. С наступлением сумерек ледовые дорожки будут подсвечиваться новогодней иллюминацией.

2 декабря на катке будет организована праздничная программа, открывающая зимний сезон в ЦПКиО. Для посетителей парка здесь пройдут мастер-классы фигуристов и хоккеистов, соревнования и веселые конкурсы.