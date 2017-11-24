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11:51 (мск), источник: Apiural.ru

В ЦПКиО имени Маяковского открывается каток

2 декабря на катке будет организована праздничная программа.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского 24 ноября открывается каток. Об этом сообщается на сайте парка.

По традиции он расположился на центральной аллее парка, и занимает более четырех тысяч квадратных метров. Работает прокат и заточка коньков, теплое кафе.

В конце аллеи находится специально оформленная фотозона. Каток работает с 11 до 22 часов. С наступлением сумерек ледовые дорожки будут подсвечиваться новогодней иллюминацией.

2 декабря на катке будет организована праздничная программа, открывающая зимний сезон в ЦПКиО. Для посетителей парка здесь пройдут мастер-классы фигуристов и хоккеистов, соревнования и веселые конкурсы.

В ЦПКиО уже установили и украсили елку. Заканчивается строительство «Усадьбы Деда Мороза», где главный волшебник зимы будет принимать гостей.

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В ЦПКиО имени Маяковского открывается каток
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