На Южном Урале стареет педагогический состав школ
Эту проблему кадровики обсудили на встрече с ректором ЮУрГГПУ.
Эту проблему кадровики обсудили на встрече с ректором ЮУрГГПУ.
Одна из главных проблем Челябинской области — «старость» педагогических кадров. В школе работает много
По словам Садырина, количество детей в школах растет, педагогические коллективы уже ощутили острую нехватку специалистов. Особенно не хватает учителей иностранного языка, математиков, химиков и воспитателей детского сада. Чтобы привлечь абитуриентов с педагогический вуз, Садырин советует кадровикам отправлять их учиться по целевому набору и заключать выгодные контракты.
Сам вуз, идя в ногу со временем, уже распределяет бюджетные места по востребованным специальностям, активно занимается переподготовкой кадров и открывает новые направления, например, «русский как иностранный», «учитель английского и китайского языка», развивает инженерные технологии — ту же робототехнику.