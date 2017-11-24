На Южном Урале стареет педагогический состав школ

Одна из главных проблем Челябинской области — «старость» педагогических кадров. В школе работает много учителей-пенсионеров, а хотелось бы заполучить сюда молодых. Эту проблему 23 ноября кадровики со всего региона обсуждали на встрече с ректором ЮУрГГПУ Владимиром Садыриным, сообщает пресс-служба вуза.

По словам Садырина, количество детей в школах растет, педагогические коллективы уже ощутили острую нехватку специалистов. Особенно не хватает учителей иностранного языка, математиков, химиков и воспитателей детского сада. Чтобы привлечь абитуриентов с педагогический вуз, Садырин советует кадровикам отправлять их учиться по целевому набору и заключать выгодные контракты.