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11:50 (мск), источник: Комсомольская правда

На Южном Урале стареет педагогический состав школ

Эту проблему кадровики обсудили на встрече с ректором ЮУрГГПУ.

Одна из главных проблем Челябинской области — «старость» педагогических кадров. В школе работает много учителей-пенсионеров, а хотелось бы заполучить сюда молодых. Эту проблему 23 ноября кадровики со всего региона обсуждали на встрече с ректором ЮУрГГПУ Владимиром Садыриным, сообщает пресс-служба вуза.

По словам Садырина, количество детей в школах растет, педагогические коллективы уже ощутили острую нехватку специалистов. Особенно не хватает учителей иностранного языка, математиков, химиков и воспитателей детского сада. Чтобы привлечь абитуриентов с педагогический вуз, Садырин советует кадровикам отправлять их учиться по целевому набору и заключать выгодные контракты.

Сам вуз, идя в ногу со временем, уже распределяет бюджетные места по востребованным специальностям, активно занимается переподготовкой кадров и открывает новые направления, например, «русский как иностранный», «учитель английского и китайского языка», развивает инженерные технологии — ту же робототехнику.

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