В Челябинске пройдет областной конкурс театров мод

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минкульта, публика и жюри увидят коллекции дизайнеров из Снежинска, Троицка, Коркино, Кунашакского, Саткинского и других районов и городов. И Челябинска сразу семь театров мод будут бороться за звание лучших.

Конкурс пройдет по трем возрастным группам. Самые младшие участники — школьники 5−7 класса, в старшую группу вошли студенты колледжей 16−25 лет. Победителей будут определять по пяти номинациям, жюри оценит оригинальность кроя, технику исполнения, присутствие национальных элементов и др.

«В этом году мы выбрали тему “Цветные паруса экологии”, поскольку Год экологии. Участники должны пофантазировать на эту тему и представить свои работы, — прокомментировала директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус. — Есть очень интересные работы из нетрадиционных материалов, к примеру, костюмы, выполненные из видео и аудиокассет, целлофановых мешков, одноразовой посуды, старых газет».