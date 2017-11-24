В Челябинске пройдет областной конкурс театров мод
Завтра, 25 ноября, в Челябинске состоится областной
Завтра, 25 ноября, в Челябинске состоится областной
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Конкурс пройдет по трем возрастным группам. Самые младшие участники — школьники 5−7 класса, в старшую группу вошли студенты колледжей 16−25 лет. Победителей будут определять по пяти номинациям, жюри оценит оригинальность кроя, технику исполнения, присутствие национальных элементов и др.
«В этом году мы выбрали тему “Цветные паруса экологии”, поскольку Год экологии. Участники должны пофантазировать на эту тему и представить свои работы, — прокомментировала директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус. — Есть очень интересные работы из нетрадиционных материалов, к примеру, костюмы, выполненные из видео и аудиокассет, целлофановых мешков, одноразовой посуды, старых газет».
Выступление театров мод поддержат детский оркестр «Синегорье» и ансамбль «Дежа Вю». Победители конкурса получат грамоты и призы.