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11:46 (мск), источник: NewsKo

Директор школы «Дуплекс» может возглавить музей PERMM

6 декабря новым руководителем Музея современного искусства PERMM может быть назначена директор языковой школы «Дуплекс» — Вера Никольская.

В 2006 году учитель иностранных языков Вера Никольская заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года» в номинации «Лидер образования». В 2009-м стала победителем конкурса лучших учителей приоритетного национального проекта «Образование».

В 2011 году участвовала в выборах в Пермскую городскую думу, как «самовыдвиженец». По итогам голосования набрала 12,96% голосов избирателей.

Напомним, с нынешним руководителем музея PERMM Еленой Щербаковой не собираются продлевать договор, который заканчивается 5 декабря.

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