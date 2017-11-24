Директор школы «Дуплекс» может возглавить музей PERMM

В 2006 году учитель иностранных языков Вера Никольская заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года» в номинации «Лидер образования». В 2009-м стала победителем конкурса лучших учителей приоритетного национального проекта «Образование».

В 2011 году участвовала в выборах в Пермскую городскую думу, как «самовыдвиженец». По итогам голосования набрала 12,96% голосов избирателей.