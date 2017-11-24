Директор школы «Дуплекс» может возглавить музей PERMM
6 декабря новым руководителем Музея современного искусства PERMM может быть назначена директор языковой школы «Дуплекс» — Вера Никольская.
6 декабря новым руководителем Музея современного искусства PERMM может быть назначена директор языковой школы «Дуплекс» — Вера Никольская.
В 2006 году учитель иностранных языков Вера Никольская заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года» в номинации «Лидер образования». В 2009-м стала победителем конкурса лучших учителей приоритетного национального проекта «Образование».
В 2011 году участвовала в выборах в Пермскую городскую думу, как «самовыдвиженец». По итогам голосования набрала 12,96% голосов избирателей.
Напомним, с нынешним руководителем музея PERMM Еленой Щербаковой не собираются продлевать договор, который заканчивается 5 декабря.