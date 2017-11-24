Шавкату Мирзиёеву присвоено звание почетного гражданина Сеула

После церемонии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и мэр Сеула Пак Вон Сун обсудили использование опыта Южной Кореи в управлении городом, транспортной системой и жилищно-коммунальным хозяйством. Говорилось также о сотрудничестве в сферах градостроительства и архитектуры.