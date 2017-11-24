Шавкату Мирзиёеву присвоено звание почетного гражданина Сеула
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву присвоено звание почетного гражданина Сеула. Об этом сообщает агентство УзА.
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву присвоено звание почетного гражданина Сеула. Об этом сообщает агентство УзА.
Сегодня в мэрии столицы Южной Кореи прошла церемония торжественного вручения Шавкату Мирзиёеву знака почетного гражданина Сеула.
После церемонии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и мэр Сеула Пак Вон Сун обсудили использование опыта Южной Кореи в управлении городом, транспортной системой и
Шавкат Мирзиёев предложил в знак дружбы между народами двух стран назвать одну из улиц Ташкенте в честь Сеула.