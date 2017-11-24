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13:10 (мск), источник: Uzdaily.uz

Шавкату Мирзиёеву присвоено звание почетного гражданина Сеула

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву присвоено звание почетного гражданина Сеула. Об этом сообщает агентство УзА.

Источник: Uzdaily.uz

Сегодня в мэрии столицы Южной Кореи прошла церемония торжественного вручения Шавкату Мирзиёеву знака почетного гражданина Сеула.

После церемонии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и мэр Сеула Пак Вон Сун обсудили использование опыта Южной Кореи в управлении городом, транспортной системой и жилищно-коммунальным хозяйством. Говорилось также о сотрудничестве в сферах градостроительства и архитектуры.

Шавкат Мирзиёев предложил в знак дружбы между народами двух стран назвать одну из улиц Ташкенте в честь Сеула.

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