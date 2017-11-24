Волгоградские школьники и студенты предложили, как улучшить экологию

Молодые экологи представили серьезные научные исследования по двум направлениям: «Растительный покров Нижнего Поволжья» и «Животный мир Нижнего Поволжья». На суд жюри было представлено более 50 докладов, из которых его членам предстояло выбрать самые глубокие и интересные работы.

Как рассказали в облкомприроды, отличительной чертой этой конференции стало большое количество работ, содержащих конкретные предложения по улучшению экологической ситуации и сохранению биоразнообразия Волгоградской области. Значительная часть исследований была посвящена оценке состояния окружающей среды и зеленых насаждений на территории Волгограда и Волжского, а также изучению флоры и фауны Волго-Ахтубинской поймы.

Среди школьных работ, посвященных флоре региона, лучшим было признано исследование члена волжской станции юных натуралистов, посвященное методу микроклонального размножения некоторых сортов фикуса. Лучшей студенческой работой в этой номинации стала работа Дмитрия Ермака (ВолГАУ) о возможности выращивания в наших условиях хлопчатника.

Лучшей школьной работой в номинации «Животный мир Нижнего Поволжья» стала работа Данили Габудиновой, учащейся волгоградской школы № 57, в которой юный биолог представил серьезное исследование зоопланктонного сообщества Волго-Ахтубинского озера Лотосовое. Среди студентов лучшее исследование, по мнению жюри, представила студентка ВГСПУ Екатерина Сейранян, которая изучила проблему распространения и негативного влияния на зеленые насаждения такого вредителя, как листоед.

Все работы победителей получили не только высокую оценку жюри, но и рекомендации ведущих преподавателей вузов по дальнейшей разработке тем.