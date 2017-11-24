Волгоградские школьники и студенты предложили, как улучшить экологию
В Волгограде завершилась XII межрайонная
В Волгограде завершилась XII межрайонная
Молодые экологи представили серьезные научные исследования по двум направлениям: «Растительный покров Нижнего Поволжья» и «Животный мир Нижнего Поволжья». На суд жюри было представлено более 50 докладов, из которых его членам предстояло выбрать самые глубокие и интересные работы.
Как рассказали в облкомприроды, отличительной чертой этой конференции стало большое количество работ, содержащих конкретные предложения по улучшению экологической ситуации и сохранению биоразнообразия Волгоградской области. Значительная часть исследований была посвящена оценке состояния окружающей среды и зеленых насаждений на территории Волгограда и Волжского, а также изучению флоры и фауны
Среди школьных работ, посвященных флоре региона, лучшим было признано исследование члена волжской станции юных натуралистов, посвященное методу микроклонального размножения некоторых сортов фикуса. Лучшей студенческой работой в этой номинации стала работа Дмитрия Ермака (ВолГАУ) о возможности выращивания в наших условиях хлопчатника.
Лучшей школьной работой в номинации «Животный мир Нижнего Поволжья» стала работа Данили Габудиновой, учащейся волгоградской школы № 57, в которой юный биолог представил серьезное исследование зоопланктонного сообщества
Все работы победителей получили не только высокую оценку жюри, но и рекомендации ведущих преподавателей вузов по дальнейшей разработке тем.
Экологическая конференция, организатором которой стал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и Волгоградский региональный ботанический сад, включена в региональный план проведения Года экологии как одно из самых масштабных просветительских мероприятий. Всего в этом году в Волгоградской области будет организовано более 700