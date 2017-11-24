Свидетель рассказал, как на рассвете похищали гиен из Минского зоопарка

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Суд Заводского района Минска продолжает допрос свидетелей по делу экс-директора Минского зоопарка Юрия Рябова и его жены, которые обвиняются в хищении экзотических животных.

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Представители московской фирмы «АфроЗоо», которые предоставили Минскому зоопарку 4 гиеновидных собаки, в пятницу для допроса не явились, передает корреспондент Sputnik из зала суда.

Гиеновидные собаки были переданы в зоопарк на условиях экспонирования, приплод, который они могли принести должен был возвращаться владельцам, в Москву. По данным следствия, ущерб «АфроЗоо» составил более 82 тысяч долларов.

В пятницу первым был допрошен в суде сотрудник строительной фирмы, которого его начальник направил помочь Рябову перевести животных — за это ему был отмечен рабочий день.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, свидетель сообщил, что 25 июня рано утром он, Рябов, жена Рябова и еще один сотрудник через служебный вход зашли на территорию зоопарка, поместили в переноски щенков гиеновидных собак, погрузили в микроавтобус и вчетвером поехали в Брестскую область. «Дорогу показывала Элла Рябова», — уточнил он.

Свидетель сообщил, что привезли щенков «на какую-то» турбазу в Брестской области, натянули сетку в строении и выпустили животных, Элла Рябова в Минск не уехала.

«Кто бы мог подумать, что это будет криминальная история», — сказал свидетель.