Правительство России установило 1,5 тысяч квот на временное проживание иностранцев в Нижегородской области на 2018 год
Как сообщается на сайте правительства России, подписанным
Как сообщается на сайте правительства России, подписанным
Согласно информации, размер квоты на 2018 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе.
Нижегородская область, исходя из распоряжения, получит 1,5 тыс. штук разрешений.
Ранее сообщалось, что правительство России сократило число квот на временное проживание иностранцев в Нижегородской области до 1,5 тысяч на 2017 год.