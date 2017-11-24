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12:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Правительство России установило 1,5 тысяч квот на временное проживание иностранцев в Нижегородской области на 2018 год

Как сообщается на сайте правительства России, подписанным премьер-министром страны Дмитрием Медведевым распоряжением, на 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90,360 тыс. разрешений на временное проживание в России — на 19,8 тыс. разрешений меньше, чем в 2017 году.

Источник: Reuters

Согласно информации, размер квоты на 2018 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе.

Нижегородская область, исходя из распоряжения, получит 1,5 тыс. штук разрешений.

Ранее сообщалось, что правительство России сократило число квот на временное проживание иностранцев в Нижегородской области до 1,5 тысяч на 2017 год.

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