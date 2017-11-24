Ума Турман о Харви Вайнштейне: «Ты не заслуживаешь пули»

Звезда Голливуда Ума Турман прервала молчание и высказалась по поводу Харви Вайнштейна, который находится в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Актриса опубликовала поздравление в своем «Инстаграме», где пожелала счастливого Дня благодарения всем, кроме Вайнштейна и его «злобных заговорщиков».
«Я рада, что все происходит медленно, ты не заслуживаешь пули», — написала актриса, обращаясь к продюсеру.
Ума Турман не высказала никаких обвинений открыто, но дала понять, что тоже имеет отношение к сексуальному скандалу, который переживает Голливуд.
«Я сказала недавно, что слишком злюсь. И у меня есть на то причины, #metoo, если вы не можете понять это по моему взгляду», — написала Турман.
«Мне кажется, очень важно дождаться нужного момента, быть честной и точной», — добавила она.
В качестве фотографии для поста актриса выбрала кадр из второй части фильма «Убить Билла». В этой сцене ее героиня Беатрикс Киддо клянется, что начнет путь мести.
В октябре Ума Турман не смогла прокомментировать историю Вайнштейна, признавшись в интервью, что слишком злится, чтобы говорить взвешенно. Она назвала заявления других актрис похвальными и добавила: «Когда я говорю что-то в гневе, я обычно жалею о том, как выразилась. Так что я жду, когда перестану злиться. И тогда я скажу то, что должна сказать».
Ума Турман и Харви Вайнштейн работали вместе на нескольких картинах, включая «Криминальное чтиво» и «Убить Билла».
Несколько десятков актрис выступили с публичными заявлениями о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Среди них — Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости.
Флешмоб #MeToo (#ЯТоже) начала в своем «Твиттере» актриса Алисса Милано, призвав женщин открыто рассказать о пережитых домогательствах.