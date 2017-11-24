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13:06 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ума Турман о Харви Вайнштейне: «Ты не заслуживаешь пули»

Звезда Голливуда Ума Турман поздравила с Днем благодарения всех, кроме Вайнштейна и его «злобных заговорщиков». Месяц назад актриса пообещала высказаться о сексуальном скандале, когда будет готова. Ее откровенный пост в «Инстаграме» с кадром из фильма «Убить Билла» набрал почти 70 тыс. лайков.

Звезда Голливуда Ума Турман прервала молчание и высказалась по поводу Харви Вайнштейна, который находится в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Актриса опубликовала поздравление в своем «Инстаграме», где пожелала счастливого Дня благодарения всем, кроме Вайнштейна и его «злобных заговорщиков».

«Я рада, что все происходит медленно, ты не заслуживаешь пули», — написала актриса, обращаясь к продюсеру.

Ума Турман не высказала никаких обвинений открыто, но дала понять, что тоже имеет отношение к сексуальному скандалу, который переживает Голливуд.

«Я сказала недавно, что слишком злюсь. И у меня есть на то причины, #metoo, если вы не можете понять это по моему взгляду», — написала Турман.

«Мне кажется, очень важно дождаться нужного момента, быть честной и точной», — добавила она.

В качестве фотографии для поста актриса выбрала кадр из второй части фильма «Убить Билла». В этой сцене ее героиня Беатрикс Киддо клянется, что начнет путь мести.

Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре Ума Турман не смогла прокомментировать историю Вайнштейна, признавшись в интервью, что слишком злится, чтобы говорить взвешенно. Она назвала заявления других актрис похвальными и добавила: «Когда я говорю что-то в гневе, я обычно жалею о том, как выразилась. Так что я жду, когда перестану злиться. И тогда я скажу то, что должна сказать».

Ума Турман и Харви Вайнштейн работали вместе на нескольких картинах, включая «Криминальное чтиво» и «Убить Билла».

Несколько десятков актрис выступили с публичными заявлениями о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Среди них — Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости.

Флешмоб #MeToo (#ЯТоже) начала в своем «Твиттере» актриса Алисса Милано, призвав женщин открыто рассказать о пережитых домогательствах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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