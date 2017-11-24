Ума Турман о Харви Вайнштейне: «Ты не заслуживаешь пули»

Звезда Голливуда Ума Турман прервала молчание и высказалась по поводу Харви Вайнштейна, который находится в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Актриса опубликовала поздравление в своем «Инстаграме», где пожелала счастливого Дня благодарения всем, кроме Вайнштейна и его «злобных заговорщиков».

«Я рада, что все происходит медленно, ты не заслуживаешь пули», — написала актриса, обращаясь к продюсеру.

Ума Турман не высказала никаких обвинений открыто, но дала понять, что тоже имеет отношение к сексуальному скандалу, который переживает Голливуд.

«Я сказала недавно, что слишком злюсь. И у меня есть на то причины, #metoo, если вы не можете понять это по моему взгляду», — написала Турман.

«Мне кажется, очень важно дождаться нужного момента, быть честной и точной», — добавила она.

В качестве фотографии для поста актриса выбрала кадр из второй части фильма «Убить Билла». В этой сцене ее героиня Беатрикс Киддо клянется, что начнет путь мести.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:26.190476190476193% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bb2h0hBlV3T/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Uma Thurman (@ithurman)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-23T20:58:24+00:00">Ноя 23 2017 в 12:58 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре Ума Турман не смогла прокомментировать историю Вайнштейна, признавшись в интервью, что слишком злится, чтобы говорить взвешенно. Она назвала заявления других актрис похвальными и добавила: «Когда я говорю что-то в гневе, я обычно жалею о том, как выразилась. Так что я жду, когда перестану злиться. И тогда я скажу то, что должна сказать».

Ума Турман и Харви Вайнштейн работали вместе на нескольких картинах, включая «Криминальное чтиво» и «Убить Билла».

Несколько десятков актрис выступили с публичными заявлениями о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Среди них — Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости.

Флешмоб #MeToo (#ЯТоже) начала в своем «Твиттере» актриса Алисса Милано, призвав женщин открыто рассказать о пережитых домогательствах.