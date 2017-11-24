Студмедиацентр ДГТУ признан лучшим вузовским медиацентром в России

Второе место в номинации «Лучший медиацентр» жюри отдало Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта (учебно-производственный мультимедийный центр БФУ), третье место присуждено Тюменскому индустриальному университету (медиацентр «InMedia»).

Цель конкурса — мотивировать образовательные организации на развитие собственных медиацентров и формировать общее информационное пространство учебных заведений. Участниками конкурса стали 90 вузов России. Среди них есть и национальные исследовательские университеты, и образовательные организации проекта «5−100», а также федеральные и опорные вузы. География участников обширна и охватывает регионы от Калининграда до Владивостока, отметили в МАСТ.

Кроме того, определены победители в номинациях «Лучший студенческий телеканал», «Лучшее информационное освещение деятельности вузов», а также лучшие мультимедийные работы на темы «Год экологии в России», «Русский язык и образование на русском», «Сохранение памяти о Великой Отечественной войне», «Наука и инновации».