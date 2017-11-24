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12:42 (мск), источник: РИА Новости

Студмедиацентр ДГТУ признан лучшим вузовским медиацентром в России

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Победителем Конкурса на лучший медиацентр среди вузов России в одноименной номинации признан студенческий медиацентр Донского государственного технического университета (ДГТУ), сообщает организатор конкурса — Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ).

Второе место в номинации «Лучший медиацентр» жюри отдало Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта (учебно-производственный мультимедийный центр БФУ), третье место присуждено Тюменскому индустриальному университету (медиацентр «InMedia»).

Цель конкурса — мотивировать образовательные организации на развитие собственных медиацентров и формировать общее информационное пространство учебных заведений. Участниками конкурса стали 90 вузов России. Среди них есть и национальные исследовательские университеты, и образовательные организации проекта «5−100», а также федеральные и опорные вузы. География участников обширна и охватывает регионы от Калининграда до Владивостока, отметили в МАСТ.

Кроме того, определены победители в номинациях «Лучший студенческий телеканал», «Лучшее информационное освещение деятельности вузов», а также лучшие мультимедийные работы на темы «Год экологии в России», «Русский язык и образование на русском», «Сохранение памяти о Великой Отечественной войне», «Наука и инновации».

Конкрс проводился МАСТ при поддержке Минобрнауки РФ и при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».

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