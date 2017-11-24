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12:52 (мск), источник: Калининград.Ru

Заливатский: Шпынять скульптуру Канта с места на место — это уже какое-то кощунство

Скульптура «Добрый Кант» останется в Янтарном. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский в эфире областного телевидения «Каскад».

Источник: Калининград.Ru

— Надеемся, что всем будет спокойно, и дальше он не будет стоять по задворкам, неизвестно в каких дворах. На мой взгляд, это было уже какое-то кощунство, когда его начали шпынять с одного места на другое, — рассказал Заливатский.

Накануне скульптуру философа привезли в Янтарный. Фигуру установили возле отеля на улице Советской. По словам Заливатского, это «отличное место для Доброго Канта, чтобы достойно встретить старость».

Скульптуру изготовили на деньги депутата Облдумы Александра Мусевича. Изначально статую планировали установить возле входа в Кафедральный собор, однако её раскритиковали участники областного совета по культуре на заседании в декабре 2016 года. После этого скульптуру установили рядом с ТРЦ «Европа». В ноябре Канта вернули на Остров, но спустя несколько дней увезли на задворки офиса Кафедрального собора на улице Нарвской.

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