Заливатский: Шпынять скульптуру Канта с места на место — это уже какое-то кощунство

Источник: Калининград.Ru

— Надеемся, что всем будет спокойно, и дальше он не будет стоять по задворкам, неизвестно в каких дворах. На мой взгляд, это было уже какое-то кощунство, когда его начали шпынять с одного места на другое, — рассказал Заливатский.

Накануне скульптуру философа привезли в Янтарный. Фигуру установили возле отеля на улице Советской. По словам Заливатского, это «отличное место для Доброго Канта, чтобы достойно встретить старость».