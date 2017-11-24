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12:48 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский стадион «Водник» не войдет в список территорий для благоустройства по федпрограмме на 2018 год

Нижегородский стадион «Водник» не войдет в список территорий для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе горадминистрации 24 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, что список из одиннадцати территорий для благоустройства в 2018 году выставлен на общественное голосование на сайте городской администрации. Голосование проводится с 22 ноября по 4 декабря.

Как сообщили в горадминистрации, при этом стадион «Водник» включен в предварительный перечень территорий для благоустройства в период до 2022 года (в который по данным на ноябрь 2018 года вошли 202 общественных пространства). Также в пресс-службе отметили, что конкретно с этим объектом будет ещё проводиться дополнительная работа. «Там много юридических вопросов — например, является ли территория стадиона «общественным пространством» или это всё-таки «объект», — сказал собеседник агентства.

В предварительный перечень общественных территорий, предлагаемых для включения в программу «Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода» на 2018−2022 годы, в Автозаводском районе включены 34 территории, в Канавинском районе — 29, в Ленинском районе — 22, в Московском районе — 26, в Нижегородском районе — 37, в Приокском районе — 15, в Советском районе — 11, в Сормовском районе — 28. Как сообщили в горадминистрации, данный список находится в стадии формирования и уточнения. Голосования по этим территориям будут проводиться аналогично 2017 году — ежегодно при постепенном отборе нескольких приоритетных пунктов.

Напомним, что в июне 2017 года администрация заявляла о планах включить стадион «Водник» в перечень территорий для благоустройства в 2018 году для голосования. В феврале 2017 года в горадминистрации сообщали, что мэрия вернулась к идее строительства ФОКа на «Воднике».

Напомним также, что 22 ноября врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству спорта и молодёжной политики провести ревизию всех спортсооружений в регионе.

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