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13:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области уклонистов от армии призывают явиться с повинной

Это поможет смягчить наказание за уклонение от военной службы.

Органы военного следствия разыскивают уклонистов в Самарской области. Правоохранители напоминают, тех, кто решил спрятать от службы, ждут большие сложности. Они не могут устроиться на достойную работу, получить медицинскую помощь, оформить брак или рожденных детей, получить новый паспорт, обратиться в органы государственной власти и управления для решения своих проблем.

Чтобы не опасаться ареста и жить спокойно, уклонистам предлагают заявить о себе в органы военной прокуратуры, либо военного следствия. В частности придти по адресу: город Самара, ул. Ерошевского, д. 94 в военный следственный отдел Следственного комитета России по Самарскому гарнизону. Там решить этот вопрос можно будет максимально быстро. Затем у уклонистов появится возможность встать на воинский учет в военкомате, получить надлежащие документы.

Кстати, в военном следственном отделе молодых людей обещают внимательно выслушать, понять причины их уклонения от воинской службы и провести обследование здоровья.

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