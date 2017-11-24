В Янтарном школьники создали декоративный символ ЧМ-18 из солнечного камня
В Янтарном появилась копия официального мяча чемпионата мира 2018 года. Пятикилограммовый инвентарь с пиксельными
В Янтарном появилась копия официального мяча чемпионата мира 2018 года. Пятикилограммовый инвентарь с пиксельными
Два часа и пятикилограммовый футбольный мяч готов. Декоративный символ чемпионата мира 2018 выполнен воспитанниками школы искусств поселка Янтарного. Самодельный презент подарят губернатору Калининградской области.
Людмила Высоцкая, организатор мастер-класса:
— Большой мяч из мыла, мозаичная работа, сегодня детки весь день собирали эту мозаику, повторяли эти пиксели, а внутри янтарь.
Спрятать прибалтийский самородок внутрь оказалось непросто. Впрочем, как и работать с таким материалом, как мыло. Практически для всех детей — это было в новинку.
Захар Бор, участник мастер класса:
— С ним не очень удобно работать, оно очень скользкое и постоянно руки пачкаешь.
Еще один эксклюзивной итог
Дарья Веклич, корреспондент:
— Янтарь для карты калининградской области готовили — три месяца, сначала янтарь нагревали, потом добавляли краситель и сушили под тепловой лампой.
Но это как говориться, это не финал — работу необходимо покрыть лаком. Это коллективное творчество отправят в крымскую школу изобразительных искусств. А вот эти янтарные кулоны дело рук профи. Сегодня участники
Алексей Заливатский. глава Янтарного:
— Все, что касается янтаря — для янтарного это истоки, это возможность
На этом знакомство школьников с главным брендом Калининградской области не заканчивается. Следующий