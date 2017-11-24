В Янтарном школьники создали декоративный символ ЧМ-18 из солнечного камня

Два часа и пятикилограммовый футбольный мяч готов. Декоративный символ чемпионата мира 2018 выполнен воспитанниками школы искусств поселка Янтарного. Самодельный презент подарят губернатору Калининградской области.

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Людмила Высоцкая, организатор мастер-класса:

— Большой мяч из мыла, мозаичная работа, сегодня детки весь день собирали эту мозаику, повторяли эти пиксели, а внутри янтарь.

Спрятать прибалтийский самородок внутрь оказалось непросто. Впрочем, как и работать с таким материалом, как мыло. Практически для всех детей — это было в новинку.

Захар Бор, участник мастер класса:

— С ним не очень удобно работать, оно очень скользкое и постоянно руки пачкаешь.

Еще один эксклюзивной итог мастер-класса — янтарная карта Калининградской области. Уложится в сжатые временные рамки — ребятам помог заслуженный художник России — Геннадий Василец. Он подготовил основу — визуально разграничил районы и обозначил муниципалитеты кольцами из серебра.

Дарья Веклич, корреспондент:

— Янтарь для карты калининградской области готовили — три месяца, сначала янтарь нагревали, потом добавляли краситель и сушили под тепловой лампой.

Но это как говориться, это не финал — работу необходимо покрыть лаком. Это коллективное творчество отправят в крымскую школу изобразительных искусств. А вот эти янтарные кулоны дело рук профи. Сегодня участники мастер-класса — смогли наблюдать за ювелирной работой художника Евгения Пархоменко.

Алексей Заливатский. глава Янтарного:

— Все, что касается янтаря — для янтарного это истоки, это возможность как-то в будущем трудоустроится, даже с такого возраста детишки уже приобщают себя к творческому процессу.