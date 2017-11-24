В Новосибирской области в ближайшие выходные резко похолодает
Столбик термометра опустится до минус 26 градусов.
Столбик термометра опустится до минус 26 градусов.
На выходных в Новосибирск снова придут морозы. Холодный фронт приближается к Новосибирской области.
«Он будет проходить в воскресенье вместе со снегопадом, метелью и порывистыми ветрами. Тогда и произойдет похолодание, особенно днем, от 11 до 16 градусов мороза. Еще сильнее похолодает в понедельник: от -21 до -26 градусов ночью, и -11−16 днем. В отличие от воскресного дня, в понедельник осадки прекратятся», — сообщил Ренат Ягудин,
Однако волна холодов будет кратковременной. Во
Завтра же, 25 ноября, теплая погода ещё сохранится, Погода будет слабая морозная — от +1 до -4.