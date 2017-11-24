В Новосибирской области в ближайшие выходные резко похолодает

«Он будет проходить в воскресенье вместе со снегопадом, метелью и порывистыми ветрами. Тогда и произойдет похолодание, особенно днем, от 11 до 16 градусов мороза. Еще сильнее похолодает в понедельник: от -21 до -26 градусов ночью, и -11−16 днем. В отличие от воскресного дня, в понедельник осадки прекратятся», — сообщил Ренат Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра.