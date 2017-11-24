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15:23 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области в ближайшие выходные резко похолодает

Столбик термометра опустится до минус 26 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 80% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

На выходных в Новосибирск снова придут морозы. Холодный фронт приближается к Новосибирской области.

«Он будет проходить в воскресенье вместе со снегопадом, метелью и порывистыми ветрами. Тогда и произойдет похолодание, особенно днем, от 11 до 16 градусов мороза. Еще сильнее похолодает в понедельник: от -21 до -26 градусов ночью, и -11−16 днем. В отличие от воскресного дня, в понедельник осадки прекратятся», — сообщил Ренат Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра.

Однако волна холодов будет кратковременной. Во вторник-среду начнется ослабление морозов, поэтому 29 ноября температура поднимется до — 2 -7 градусов. Нас ждут перепады температур, связанные с изменением давления и влажности.

Завтра же, 25 ноября, теплая погода ещё сохранится, Погода будет слабая морозная — от +1 до -4.

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