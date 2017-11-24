В Уфе устанавливают 25-метровую ёлку
Новогоднее дерево украсит площадь Орджоникидзе.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Новогоднее дерево украсит площадь Орджоникидзе.
Накануне в Уфу привезли главную ёлку Орджоникидзевского района, сообщает
Новогоднюю красавицу установят на площади имени С. Орджоникидзе. Сейчас идет установка елки. Работы ведёт МБУ «Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района».
«Процесс этот нелегкий и трудоемкий, ведь высота лесной красавицы составляет 25 метров. А привезли ее к нам из Благовещенского района», — рассказали в мэрии города.