В Уфе устанавливают 25-метровую ёлку

Новогоднюю красавицу установят на площади имени С. Орджоникидзе. Сейчас идет установка елки. Работы ведёт МБУ «Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района».

«Процесс этот нелегкий и трудоемкий, ведь высота лесной красавицы составляет 25 метров. А привезли ее к нам из Благовещенского района», — рассказали в мэрии города.