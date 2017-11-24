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13:05 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе устанавливают 25-метровую ёлку

Новогоднее дерево украсит площадь Орджоникидзе.

Накануне в Уфу привезли главную ёлку Орджоникидзевского района, сообщает пресс-служба администрации города.

Новогоднюю красавицу установят на площади имени С. Орджоникидзе. Сейчас идет установка елки. Работы ведёт МБУ «Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района».

«Процесс этот нелегкий и трудоемкий, ведь высота лесной красавицы составляет 25 метров. А привезли ее к нам из Благовещенского района», — рассказали в мэрии города.

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