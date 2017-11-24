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16:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Новые валидаторы тестируют в общественном транспорте Ростова

Новые валидаторы проходят обкаточную проверку в общественном транспорте донской столицы, сообщает пресс-служба «Агентства развития платежных систем».

«В автобусах, троллейбусах и трамваях стали появляться новые валидаторы зеленого цвета. Некоторые из них уже подключены к питанию и проходят обкаточную проверку», — говорится в сообщении.

На экранах новых валидаторов будут появляться сообщения об оплате проезда и балансе карты. Эти терминалы будут принимать к оплате транспортные и банковские карты. В дальнейшем их планируется адаптировать для приема платежей с помощью смартфонов.

Зеленые терминалы будут введены в эксплуатацию после оснащения ими всего общественного транспорта Ростова и прохождения тестирования.

До тех пор расплатиться за поездку картой можно при помощи желто-синих валидаторов.

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