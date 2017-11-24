Новые валидаторы тестируют в общественном транспорте Ростова

«В автобусах, троллейбусах и трамваях стали появляться новые валидаторы зеленого цвета. Некоторые из них уже подключены к питанию и проходят обкаточную проверку», — говорится в сообщении.

На экранах новых валидаторов будут появляться сообщения об оплате проезда и балансе карты. Эти терминалы будут принимать к оплате транспортные и банковские карты. В дальнейшем их планируется адаптировать для приема платежей с помощью смартфонов.

Зеленые терминалы будут введены в эксплуатацию после оснащения ими всего общественного транспорта Ростова и прохождения тестирования.