Новые валидаторы тестируют в общественном транспорте Ростова
Новые валидаторы проходят обкаточную проверку в общественном транспорте донской столицы, сообщает
Новые валидаторы проходят обкаточную проверку в общественном транспорте донской столицы, сообщает
«В автобусах, троллейбусах и трамваях стали появляться новые валидаторы зеленого цвета. Некоторые из них уже подключены к питанию и проходят обкаточную проверку», — говорится в сообщении.
На экранах новых валидаторов будут появляться сообщения об оплате проезда и балансе карты. Эти терминалы будут принимать к оплате транспортные и банковские карты. В дальнейшем их планируется адаптировать для приема платежей с помощью смартфонов.
Зеленые терминалы будут введены в эксплуатацию после оснащения ими всего общественного транспорта Ростова и прохождения тестирования.
До тех пор расплатиться за поездку картой можно при помощи