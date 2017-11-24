Приставы принудительно приведут в суд хозяйку частного детсада в Копейске

Хозяйка частного детского сада в Копейске Светлана Волкова, обвиняемая в оказании небезопасных услуг и незаконной предпринимательской деятельности, не явилась на суд, где её могли приговорить к пяти годам колонии, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» из зала суда.

Заседание состоялось в пятницу, 24 ноября, в городском суде Копейска. Однако на него не явилась не только обвиняемая, но и её адвокат. В результате суд отложил заседание на 1 декабря.

«Судебные приставы принудительно приведут обвиняемую Светлану Волкову на следующее заседание. В настойщее время хозяйка частного детского сада находится под подпиской о невыезде», — отметила заместитель прокурора Копейска Жанна Синдянкина.

По версии следствия, женщина в своей квартире организовала группу дневного пребывания для детей в возрасте до 6 лет. При этом помещение не было оборудовано запасным выходом, и в марте текущего года во время пожара в подъезде воспитанники оказались в опасности. 15 детей и воспитатель смогли покинуть задымлённое помещение лишь благодаря действиям постороннего мужчины, который автомобильным тросом сорвал решётку с окна квартиры.

«Кроме того, установлено, что обвиняемая в нарушение требований действующего законодательства в период 2013—2017 годов осуществляла деятельность по предоставлению услуг по дневному уходу за детьми без соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и получения патента. За указанный период получила доход около 4 млн рублей», — рассказала Синдянкина.